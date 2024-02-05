У Польщі попередили про «незаплановані військові дії» вздовж кордону з РФ та Білоруссю

У Польщі видали навігаційне попередження для користувачів повітряного простору вздовж кордону з Росією та Білоруссю. У попередженні йдеться про можливість «незапланованої військової діяльності».

Про це повідомляє Оперативне командування видів Збройних сил Польщі у Twitter.

Польське агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM), яке буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року.



NOTAM видали, щоб попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору Польщі у відповідь на «загрозливу ситуацію на східному кордоні».

«Навігаційні попередження — незапланована військова діяльність, пов’язана із забезпеченням національної безпеки — є рутинним повідомленням у випадках, коли необхідно забезпечити безпеку руху в польському повітряному просторі», — пояснили в оперативному командуванні.