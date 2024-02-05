У січні Україна експортувала рекордну кількість продукції з початку великої війни

Про це заявила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

«Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. В січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на два мільйони тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом», — сказала вона.

Також минулого місяця до завантаження у портах Великої Одеси попрямувало перше судно, застраховане від воєнних ризиків за новим механізмом UNITY, розробленим урядом спільно з партнерами.

У Мінекономіки оптимістично налаштовані щодо подальших обсягів експорту.

«Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Наша мета вийти не лише на довоєнні обсяги експорту, але і на більший виторг. Це стане можливим, коли українські експортери зможуть вільно відправляти морем контейнери. А це стане можливим лише тоді, коли страховий ринок для морських перевезень відновиться. Тому для нас так важливо, що страхування стає доступнішим і фактично використовується для експорту української продукції», — резюмувала Свириденко.