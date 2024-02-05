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Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю ураження до 500 км у наступних пакетах допомоги, – Наєв

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, що дасть змогу Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога», — сказав він.

За його словами, у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ важливу роль відіграли протитанкові ракетні комплекси NLAW, JAVELIN та переносні зенітно-ракетні комплекси STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

«Військовослужбовці мобільних протитанкових вогневих груп із засідок знищували колони бронетехніки противника та порушували логістичне забезпечення його підрозділів. Мобільні групи ППО, озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами, нищили літаки та ударні гелікоптери, знищували десант противника в повітрі», — розповів Наєв.

Звільнення Херсона стало можливим завдяки отриманню Україною М142 HIMARS і М270 MLRS, а взимку 2022 року від масованих атак рятували зенітно-ракетні комплекси середньої дальності NASAMS, IRIS-T SLM та зенітні самохідні артилерійські установки GEPARD, які дали змогу підвищити ефективність ППО до 75-80%.

«А сьогодні показники знищення засобів повітряного нападу противника іноді досягають навіть 100%», — сказав генерал.

Він наголосив, що Україна потребує нових засобів боротьби з ворогом для повного звільнення території.

5 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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