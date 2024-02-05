Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак У Польщі попередили про «незаплановані військові дії» вздовж кордону з РФ та Білоруссю » Засіб ППО, 18 артсистем і 810 окупантів: втрати армії РФ за добу Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше атак російських окупантів Силам оборони вдалося відбити на Авдіївському напрямку. Тим часом загальні втрати військових РФ сягнули майже 390 тисяч Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 389 560 (+810)

танків ‒ 6348 (+5) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 822 (+4)

артилерійських систем – 9349 (+18)

РСЗВ – 979 (+0)

засобів ППО ‒ 664 (+1)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0)

крилатих ракет ‒ 1848 (+0)

кораблів/катерів ‒ 24 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 412 (+19)

спеціальної техніки ‒ 1486 (+7).