Засіб ППО, 18 артсистем і 810 окупантів: втрати армії РФ за добу

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 389 560 (+810)
- танків ‒ 6348 (+5) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 822 (+4)
- артилерійських систем – 9349 (+18)
- РСЗВ – 979 (+0)
- засобів ППО ‒ 664 (+1)
- літаків – 332 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0)
- крилатих ракет ‒ 1848 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 412 (+19)
- спеціальної техніки ‒ 1486 (+7).
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