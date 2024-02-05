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Засіб ППО, 18 артсистем і 810 окупантів: втрати армії РФ за добу

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 389 560 (+810)
  • танків ‒ 6348 (+5) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 822 (+4)
  • артилерійських систем – 9349 (+18)
  • РСЗВ – 979 (+0)
  • засобів ППО ‒ 664 (+1)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0)
  • крилатих ракет ‒ 1848 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 412 (+19)
  • спеціальної техніки ‒ 1486 (+7).
5 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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