Зеленський вперше прокоментував ситуацію з імовірним звільненням Залужного

Президент Володимир Зеленський заявив, що “розмірковує” над заміною головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також перезавантаження напрямку керівництва країною.

Про це він розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai1

Як зазначається, Зеленського попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про можливу відставку Залужного.

“Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я розмірковую над цією заміною (Залужного – ред), але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину”, – сказав президент

Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії… Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною”, – додав глава даржави.

Зеленський висловив думку, що “це питання людей, які мають керувати Україною”.

“Безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок”, – підсумував Володимир Зеленський.