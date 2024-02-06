ЄС планує почати виплати Україні уже в березні

Європейський Союз прагне розпочати виплати 50 млрд євро макрофінансової допомоги Україні в березні — президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Twitter (X), передає «Європейська правда»

Президентка Єврокомісії привітала політичну домовленість між Радою ЄС і Європарламентом щодо виділення Україні 50 мільярдів євро, назвавши її важливим кроком вперед.

«Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого відважного партнера, що прагне до членства.

Ми прагнемо розпочати виплати в березні», – написала фон дер Ляєн.

В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.