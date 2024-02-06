Доставка еды в Харькове с помощью Gastropub «ZORI» – это вкусно оперативно и недорого

Доставка готовых блюд – это услуга с каждым днем становится все популярнее. Тем более сегодня, когда у каждого из нас под рукой мобильное приложение и огромное количество платформ заказов-онлайн.
Совсем недавно мы могли себя побаловать только пиццей и роллами, которые доставляли курьеры. Сейчас мы можем заказать доставку еды в виде первых и вторых блюд, всевозможных закусок, десертов и напитков. Все мы понимаем, что самый главный ресурс – это время, и научились очень дорожить им.
Для того чтобы правильно его использовать, мы стараемся исключить из своей жизни не нужные хлопоты, такие как очереди в супермаркетах и многочасовое приготовление еды. Многие до сих пор думают, что доставка еды – достаточно дорогое удовольствие, мы готовы поспорить!
Предлагаем вам подсчитать затраты на качественные продукты, прибавить стоимость энергоносителей и потраченного свободного времени, которому вы нашли бы лучшее применение в виде работы, занятий спортом или отдыха с детьми, которые так быстро растут. Мы не думаем, что вы получите ощутимую разницу.
В первую очередь потому, что предприятия общественного питания закупают продукты оптом, намного дешевле чем в розничной торговле и второе – у профессиональных поваров приготовление еды поставлено на поток, одно и тоже блюдо можно приготовить за 30 минут, а можно потратить пару часов, ну и все мы понимаем, что ресторанная еда намного вкуснее.
Доставка еды в Харькове с помощью Gastropub «ZORI»: причины воспользоваться услугами профессионалов
- Мы предлагает своим клиентам вкуснейшие блюда в большом ассортименте: от легких салатов до вкуснейших десертов. Особенно востребованы сегодня бизнес ланчи, с помощью которых можно утолить голод во время обеденного перерыва, и забыть о судочках и очередях в столовых.
- С помощью нашего официального сайта zori вы сможете сделать заказ, ознакомиться с рецептурой каждой позиции меню, чтобы сформировать свое собственное мнение о вкусовых качествах того или иного блюда и определиться с его стоимостью.
- Вам наверняка понравятся наша ценовая политика, которая основана на акционных предложениях и всевозможных скидках. Внимательно прочитайте информацию на сайте, и вы поймете, что суши, например, лучше заказать в четверг, а третья пицца во вторник будет абсолютно бесплатной.
- Наши курьеры максимально быстро доставят ваш заказ (в течении 50-60 минут), не смотря на то, что Харьков – город с многомиллионным населением, вам всегда будет доставлена горячая свежеприготовленная еда.
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