Доставка еды в Харькове с помощью Gastropub «ZORI» – это вкусно оперативно и недорого

Доставка готовых блюд – это услуга с каждым днем становится все популярнее. Тем более сегодня, когда у каждого из нас под рукой мобильное приложение и огромное количество платформ заказов-онлайн.

Совсем недавно мы могли себя побаловать только пиццей и роллами, которые доставляли курьеры. Сейчас мы можем заказать доставку еды в виде первых и вторых блюд, всевозможных закусок, десертов и напитков. Все мы понимаем, что самый главный ресурс – это время, и научились очень дорожить им.

Для того чтобы правильно его использовать, мы стараемся исключить из своей жизни не нужные хлопоты, такие как очереди в супермаркетах и многочасовое приготовление еды. Многие до сих пор думают, что доставка еды – достаточно дорогое удовольствие, мы готовы поспорить!

Предлагаем вам подсчитать затраты на качественные продукты, прибавить стоимость энергоносителей и потраченного свободного времени, которому вы нашли бы лучшее применение в виде работы, занятий спортом или отдыха с детьми, которые так быстро растут. Мы не думаем, что вы получите ощутимую разницу.

В первую очередь потому, что предприятия общественного питания закупают продукты оптом, намного дешевле чем в розничной торговле и второе – у профессиональных поваров приготовление еды поставлено на поток, одно и тоже блюдо можно приготовить за 30 минут, а можно потратить пару часов, ну и все мы понимаем, что ресторанная еда намного вкуснее.

Доставка еды в Харькове с помощью Gastropub «ZORI»: причины воспользоваться услугами профессионалов