МЗС Польщі закликало США ухвалити пакет допомоги для України

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ключовою темою сьогодні була російська агресія проти України та шляхи підтримки України у її героїчній боротьбі із захисту державності та народу. Європейська рада остаточно ухвалила рішення щодо плану відновлення України у 50 мільярдів. Я закликав, Конгрес Сполучених Штатів, прийняти також американський пакет допомоги і, впевнений, що ми у цьому єдині», — заявив Сікорський 5 лютого у Варшаві на спільній пресконференції з високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

Він нагадав, що члени ЄС обговорюють також збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро вже у 2024 році для надання Україні більшої військової допомоги. Зазначається, що країни ЄС продовжують реалізовувати ініціативу із постачання в Україну боєприпасів, нарощують постачання зброї та військового обладнання на двосторонньому рівні.

За словами очільника польського МЗС, не менш важливим було рішення країн ЄС визнати Україну як країну-кандидата та розпочати переговори про вступ.

Сікорський також нагадав про необхідність створити спеціальний рахунок для перерахування Україні надходжень від заморожених російських активів, тому що ця пропозиція наразі на стадії опрацювання.

«Наближається друга річниця російської агресії. Тож дедалі більш важливим є надіслати Путіну послання, що ця кампанія програна, що Росія платитиме за це величезну ціну, і що міжнародне право та міжнародно визнані кордони мають бути поновлені», — додав він.