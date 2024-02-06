Пограбував 16 банків і втік: поліція США розшукує зухвалого пенсіонера у капелюсі

Пенсіонер зі Сполучених Штатів приблизно за три роки пограбував 16 відділень банків, викравши щонайменше $160 тис.

Про це пише видання Bild.

За інформацією видання, невловимий літній рецидивіст привернув увагу ФБР, де чоловіка внесли до списку злочинців Америки, які найбільше розшукуються.

Як зазначили журналісти, грабіжник діяв у період з 2009 по 2011 рік, найчастіше віддаючи перевагу банкам Південної Каліфорнії. Чоловік завжди тримав при собі коричневий портфель зі зброєю всередині, а обличчя приховував за допомогою чорного капелюха та окулярів. Іноді він носив панамку, іноді бейсболку. Співробітник одного з банків, який зазнав нападу рецидивіста, звертав увагу на дивний колір шкіри чоловіка, через що виникли підозри, що грабіжник насправді молодий, а зморшкувате обличчя старого – лише маска. ЗМІ називали його Geezer Bandit – «старий дивак-бандит».

«Він мав дивний колір шкіри. Я впевнений, що на ньому була маска», – розповідав свідок пограбування.

Хоча злочинець не вирізнявся винахідливістю і діяв за тією ж схемою, зловити його так і не вдалося. Грабіжник заліг на дно після чергового нальоту, який пішов за планом. Тоді касиру вдалося підкласти до банкнот пакет із барвником, і сумка зі здобиччю вибухнула на парковці. Зловмисник був змушений кинути мічені гроші, після чого зник. За інформацією ФБР, його пошуки продовжуються досі.