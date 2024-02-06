Politico: ЄС побоюється заходів у відповідь і кібератак після конфіскації активів РФ

Країни Європейського союзу побоюються заходів у відповідь і кібератак з боку Росії після конфіскації її активів.

Про це повідомляє Politico.

Група промислово розвинених країн G7 розглядає пропозицію використовувати російські активи як заставу для банківських кредитів, які могли б фінансувати відновлення України, за словами чиновників, залучених до процесу. Ці кошти будуть конфісковані, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації після закінчення війни.

Ці пропозиції висуваються на тлі зростаючих побоювань з приводу заходів Москви у відповідь — зокрема потенційних кібератак на західні країни — у разі повномасштабної конфіскації її заморожених активів.

Кілька європейських чиновників, які брали участь в обговореннях, попередили, що це може викликати відповідну реакцію проти європейських активів у Росії.

«Ми вступаємо в незвідані води. Будь-яка людина буде стурбована потенційними наслідками конфіскації активів», — заявив один із дипломатів ЄС, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні переговори.

Незв’язана спроба ЄС спрямувати Україні кошти з центрального бюджету зіштовхнулася з серйозним політичним опором, що змусило уряди шукати альтернативні джерела грошей.