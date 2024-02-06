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РФ розпочала нову гібридну війну проти Грузії, — президентка Зурабішвілі

Про це президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила в парламенті країни, повідомляє «Эхо Кавказа».

«Росія не змогла зламати Україну, ба більше, вона не змогла підірвати єдність і солідарність Європи та навіть зміцнила її. Попри невдачу або через неї, Росія почала нову гібридну війну (війну без війни) проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю», — сказала вона.

Також Зурабішвілі зазначила, російський план щодо перетворення Очамчирського порту на військову базу має на меті перенести протистояння на Чорне море — в територіальні води Грузії. Це створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря.

Президентка країни розповіла й про оголошення мобілізації на окупованих територіях. Водночас вона додала, на лінії окупації тривають «постійні залякування, переслідування, викрадення та вбивства».

6 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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