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Російська армія втратила в Україні вже понад 390 тисяч окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 06.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 390 580 (+1020)
  • танків ‒ 6365 (+17) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 857 (+35)
  • артилерійських систем – 9367 (+18)
  • РСЗВ – 979 (+0)
  • засобів ППО ‒ 665 (+1)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0)
  • крилатих ракет ‒ 1848 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41)
  • спеціальної техніки ‒ 1496 (+10).
6 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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