Російська армія втратила в Україні вже понад 390 тисяч окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 390 580 (+1020)
- танків ‒ 6365 (+17) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 857 (+35)
- артилерійських систем – 9367 (+18)
- РСЗВ – 979 (+0)
- засобів ППО ‒ 665 (+1)
- літаків – 332 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0)
- крилатих ракет ‒ 1848 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41)
- спеціальної техніки ‒ 1496 (+10).
Leave a Reply