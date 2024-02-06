Ситуація на фронті: за добу відбулося 126 боєзіткнень, найактивніше росіяни атакували під Авдіївкою і Мар’їнкою МЗС Польщі закликало США ухвалити пакет допомоги для України » Російська армія втратила в Україні вже понад 390 тисяч окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень між українськими та російськими військами. Сили оборони відбили найбільше атак окупантів на Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках. Тим часом втрати армії РФ в особовому складі сягнули 390 тисяч військових Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 390 580 (+1020)

танків ‒ 6365 (+17) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 857 (+35)

артилерійських систем – 9367 (+18)

РСЗВ – 979 (+0)

засобів ППО ‒ 665 (+1)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0)

крилатих ракет ‒ 1848 (+0)

кораблів/катерів ‒ 24 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41)

спеціальної техніки ‒ 1496 (+10).