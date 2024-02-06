У Латвії протестують фермери — хочуть негайної заборони імпорту з Білорусі та РФ

У 16 містах Латвії фермери проводять акції протесту, на дороги виїхали колони сільськогосподарської техніки.

Про це повідомляє ERR.

Серед вимог протестувальників — негайна заборона на імпорт російських і білоруських продуктів харчування без перехідного періоду та відновлення зниженої 5% податкової ставки на додану вартість (ПДВ) на латвійські фрукти й овочі.

Крім того, вони нарікають на бюрократію в сільськогосподарському секторі, вимагають розширення доступу до програм розвитку й обігового капіталу, а також відмови від обтяжень земель з боку держави та інших обмежень на землекористування.

За даними Baltnews, голова правління Zemnieku saeima (неурядової організації виробників сільськогосподарської та садівничої продукції) Юріс Лаздіньш заявив, що на першому етапі протестів фермери зберуться у визначених заздалегідь місцях і не перешкоджатимуть руху транспорту.

Держполіція Латвії заявила, що стежитиме за порядком, і закликала всіх учасників дорожнього руху заздалегідь скласти свої маршрути з урахуванням акцій протесту.