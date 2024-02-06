Вибори у США: Гейлі просить захисту Секретної служби

Кандидатка в президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі, яка на праймеріз є прямою конкуренткою Дональда Трампа, звернулася із запитом про захист Секретної служби США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на виборчу кампанію Гейлі.

«Хоча кампанія не оприлюднила жодних деталей про конкретні загрози, що спонукали її звернутися з цим запитом, Гейлі, яка є експослом США в ООН, стала об’єктом переслідування у двох інцидентах із залякуванням – 30 грудня та 1 січня», — зазначається в повідомленні.

Крім того, останніми днями протестувальники, які виступають проти закликів Гейлі продовжити військову допомогу Україні, а також прибічники Трампа, регулярно зривають її заходи в Південній Кароліні. Саме в цьому штаті вона була губернатором у 2011-2017 роках, тож розраховує там на перемогу під час праймеріз.