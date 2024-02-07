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Байден заявив, що через Трампа в Сенаті може зірватись угода з коштами для України

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити компромісний законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також містить додаткове фінансування для допомоги Україні — «Європейська правда» з посиланням на заяву Байдена

Байден звинуватив республіканців у тому, що вони поступилися забаганкам експрезидента США Дональда Трампа й виступили проти законопроєкту про посилення імміграційної політики, на якому партія наполягала.

«Усе вказує на те, що цей законопроєкт навіть не буде винесений на розгляд Сенату. Чому? З простої причини: Дональд Трамп», – заявив він.

На думку американського президента, його попередник хоче використати питання міграції як зброю в президентській кампанії та не зацікавлений у реальному вирішенні кризи на кордоні США й Мексики.

Окремо Байден наголосив на важливості схвалення додаткової допомоги Україні, яка передбачена в законопроєкті.

7 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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