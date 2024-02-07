Джеймс Кемерон заявив, що має плани на 6-й та 7-й фільми «Аватар»

Про це пише PEOPLE.

Під час 51-ї щорічної церемонії вручення нагород Saturn Awards у Лос-Анджелесі 69-річний голлівудський режисер Джеймс Кемерон розповів про продовження фільму «Аватар». У 2025 році на великі екрани вийде «Аватар 3», а у його автора вже є ідеї щодо 6-ї та 7-ї частин.

«Ми повністю готові до п’ятого фільму, і в мене є ідеї для шостого та сьомого фільму, хоча я, мабуть, передам естафету на цьому етапі. Я маю на увазі, що смертність наздоганяє. Але я маю на увазі, що ми отримуємо задоволення від того, що робимо. Нам це подобається. Ми працюємо з чудовими людьми», — поділився Кемерон.

Хто саме може працювати над цими майбутніми фільмами, режисер не уточнив.

Очікується, що «Аватар 4» вийде у 2029 році, а «Аватар 5» — у 2031 році.

Кемерон додав, що йому подобається працювати над франшизами, тому що це проєкт, який вже став успішним і подобається людям.

«Навіщо починати спочатку в чомусь іншому, що може не вистрелити?», — зауважив режисер.