Джеймс Кемерон заявив, що має плани на 6-й та 7-й фільми «Аватар»

Про це пише PEOPLE.
Під час 51-ї щорічної церемонії вручення нагород Saturn Awards у Лос-Анджелесі 69-річний голлівудський режисер Джеймс Кемерон розповів про продовження фільму «Аватар». У 2025 році на великі екрани вийде «Аватар 3», а у його автора вже є ідеї щодо 6-ї та 7-ї частин.
«Ми повністю готові до п’ятого фільму, і в мене є ідеї для шостого та сьомого фільму, хоча я, мабуть, передам естафету на цьому етапі. Я маю на увазі, що смертність наздоганяє. Але я маю на увазі, що ми отримуємо задоволення від того, що робимо. Нам це подобається. Ми працюємо з чудовими людьми», — поділився Кемерон.
Хто саме може працювати над цими майбутніми фільмами, режисер не уточнив.
Очікується, що «Аватар 4» вийде у 2029 році, а «Аватар 5» — у 2031 році.
Кемерон додав, що йому подобається працювати над франшизами, тому що це проєкт, який вже став успішним і подобається людям.
«Навіщо починати спочатку в чомусь іншому, що може не вистрелити?», — зауважив режисер.
«Аватар: шлях води» Джеймса Кемерона обігнав у прокаті інший фільм режисера — «Титанік» і став третім найкасовішим фільмом в історії. Його касові збори у світовому прокаті становили $2,2433 млрд, у той час як збори «Титаніка» — $2,2428 млрд.
Австралійський актор, виконавець ролі Джейка Саллі у кінофраншизі «Аватар» Сем Вортінгтон повідомив, що зйомки 4-ї частини розпочнуться у лютому 2024 року.
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