Чому варто обрати криптовалюту Dash як складову інвестиційного портфелю? На фронті протягом минулої доби відбулося 92 боєзіткнення » НБУ ухвалив рішення щодо банківських рахунків українців, які зберігають кошти у рублях Нацбанк тимчасово, до кінця 2024 року, дозволив безготівковий продаж (обмін) російських чи білоруських рублів, які українці зберігають на банківських рахунках Про це повідомила пресслужба НБУ. Внести рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено. Постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським і білоруським рублем, але у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для безготівкового продажу рублів. Умови для здійснення таких операцій: якщо банки-нерезиденти (крім російських, білоруських та підсанкційних банків), в яких відкрито кореспондентські рахунки українські банки, погодяться в односторонньому порядку конвертувати рублі в іншу валюту;

продаж рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів. Зазначені зміни набрали чинності 7 лютого.