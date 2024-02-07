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Росія за добу війни в Україні втратила 890 військових, 7 танків та 20 артсистем

Про це 7 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 07.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 391 470 (+890)
  • танків ‒ 6372 (+7) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 879 (+22)
  • артилерійських систем – 9387 (+20)
  • РСЗВ – 980 (+1)
  • засобів ППО ‒ 665 (+0)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4)
  • крилатих ракет ‒ 1849 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 486 (+33)
  • спеціальної техніки ‒ 1497 (+1).
7 февраля, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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