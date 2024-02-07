Росія за добу війни в Україні втратила 890 військових, 7 танків та 20 артсистем

Про це 7 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 391 470 (+890)
- танків ‒ 6372 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 879 (+22)
- артилерійських систем – 9387 (+20)
- РСЗВ – 980 (+1)
- засобів ППО ‒ 665 (+0)
- літаків – 332 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4)
- крилатих ракет ‒ 1849 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 486 (+33)
- спеціальної техніки ‒ 1497 (+1).
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