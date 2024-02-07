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Масований обстріл РФ: сили ППО знищили 44 повітряні цілі ЗСУ повідомили, скільки окупантів перебуває на Куп’янському напрямку » Росія за добу війни в Україні втратила 890 військових, 7 танків та 20 артсистем Протягом минулої доби на фронті відбулося 92 бойові зіткнення. Українські захисники відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 890 окупантів Про це 7 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 391 470 (+890)

танків ‒ 6372 (+7) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 879 (+22)

артилерійських систем – 9387 (+20)

РСЗВ – 980 (+1)

засобів ППО ‒ 665 (+0)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4)

крилатих ракет ‒ 1849 (+1)

кораблів/катерів ‒ 24 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 486 (+33)

спеціальної техніки ‒ 1497 (+1).