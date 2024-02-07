У Мелітополі окупанти планують створити перший на ТОТ «Центр юнармійської підготовки»

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, там дітей навчатимуть надавати першу медичну допомогу на полі бою та розбиратися в засобах, які необхідні для відновлення боєздатності в разі поранення.

Також вони матимуть опанувати стройову підготовку та роботу з БПЛА і «обов’язково брати участь у пропагандистських заходах».

«Юнармія — це сучасний «путінюгенд» молодіжна мілітаризована організація, яка працює під крилом мінубивства РФ, контролюється особисто Путіним та вирощує нове гарматне м’ясо для Росії», — написав Федоров.