 
«  
  »

Гелікоптер, 31 крилата ракета та 910 окупантів: втрати РФ за добу

Про це 8 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 08.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 392 380 (+910)
  • танків ‒ 6383 (+11) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 899 (+20)
  • артилерійських систем – 9411 (+24)
  • РСЗВ – 980 (+0)
  • засобів ППО ‒ 666 (+1)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14)
  • крилатих ракет ‒ 1880 (+31)
  • кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 513 (+27)
  • спеціальної техніки ‒ 1505 (+8).
8 февраля, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  