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Зворотні посилання та їх вплив на SEO просування веб-ресурсів Кремль продовжує погрожувати ядерною зброєю, щоб стримати західну допомогу Україні, — ISW » Гелікоптер, 31 крилата ракета та 910 окупантів: втрати РФ за добу Протягом минулої доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Натомість українські бійці відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 910 окупантів Про це 8 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 392 380 (+910)

танків ‒ 6383 (+11) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 899 (+20)

артилерійських систем – 9411 (+24)

РСЗВ – 980 (+0)

засобів ППО ‒ 666 (+1)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 325 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14)

крилатих ракет ‒ 1880 (+31)

кораблів/катерів ‒ 24 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 513 (+27)

спеціальної техніки ‒ 1505 (+8).