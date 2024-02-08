Гелікоптер, 31 крилата ракета та 910 окупантів: втрати РФ за добу

Про це 8 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 392 380 (+910)
- танків ‒ 6383 (+11) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 899 (+20)
- артилерійських систем – 9411 (+24)
- РСЗВ – 980 (+0)
- засобів ППО ‒ 666 (+1)
- літаків – 332 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14)
- крилатих ракет ‒ 1880 (+31)
- кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 513 (+27)
- спеціальної техніки ‒ 1505 (+8).
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