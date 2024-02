Європа готується до трансатлантичної торговельної боротьби з Трампом У НАТО назвали дату нового засідання «Рамштайну» » Італійська Beretta постачає зброю до РФ, незважаючи на санкції Італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну «дочку» і компанії збройового барона Михайла Хубутії. Про це свідчить спільне розслідування The Insider та IrpiMedia. Збройовий барон у РФ Михайло Хубутія народився в Грузії, служив у підмосковних Хімках, а потім відкрив із друзями кооператив, який пізніше переріс у торговий бізнес. Хубутія дружив з Йосипом Кобзоном, тісно спілкувався з Борисом Громовим, який пізніше став губернатором Московської області. Незабаром він відкрив мережу збройових магазинів «Кольчуга», а Хубутія очолив некомерційне партнерство «Гільдія продавців зброї». Видання вказує, що головною справою життя Хубутії є продаж зброї. Співпраця з Beretta Однією з найбільших компаній у збройовому бізнесі Хубутії є ТОВ «Російський Орел». Компанія має дві ліцензії на продаж набоїв і на торгівлю цивільною і службовою зброєю та основними частинами вогнепальної зброї. 19 травня 2010 року італійська компанія Beretta Industrie S.P.A. придбала 51% акцій «Російського Орла». Через кілька років, уже після окупації Криму, внаслідок серії угод Beretta Holding S.A. Inc. (герцогство Люксембург) стала власником 57,95% російської компанії. Через два роки після початку війни головна сторінка сайту «Російського Орла» буквально свідчить: «Офіційний дистриб’ютор Beretta Holding в Росії. Регулярні оптові поставки зброї, оптики і спорядження іноземного виробництва». Сайт пропонує мисливцям зареєструвати на ньому свою рушницю Beretta, щоб безкоштовно отримати другий рік гарантії. Постачання зброї До Росії продовжують надходити товари інших збройових марок, якими володіє холдинг Beretta: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger і Tikka, патрони Norma, RWS і Sako. У переважній кількості випадків імпортерами цієї зброї виступали або ТОВ «Російський Орел», яке безпосередньо належить Beretta, або пов’язані з «Російським Орлом» компанії Хубутії. Порушення санкцій Із загальної кількості поставок європейської зброї в Росію, що порушують санкції, майже половина припадає на продукцію компаній, які належать Beretta. Як з’ясував The Insider, загалом після початку війни в Росію потрапили понад 835 тисяч патронів і 5,9 тисячі одиниць стрілецької зброї, вироблених холдингом. У переважній кількості випадків імпортерами були ТОВ «Російський Орел» і пов’язані з ним і Хубутією фірми. Практично весь імпорт компаній Михайла Хубутії можна розділити на чотири товарні групи: ● пістолети;

● мисливські рушниці;

● снайперські гвинтівки;

● боєприпаси до цих видів зброї.