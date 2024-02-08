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Потужний вибух стався на заводі в Росії, що випускає компоненти ядерної зброї

Потужний вибух стався в російській Удмуртії, на заводі, що випускає балістичні ракети і компоненти ядерної зброї.

 

Повідомляється, що вибух стався під Іжевськом на Воткінському заводі, що випускає продукцію військового і цивільного призначення.

Після детонації на заводі почалася сильна пожежа.

Пропагандистське видання ТАСС пише, що нібито дізналося в диспетчерській службі, що вибух стався «під час планових випробувань ракетних двигунів».

Довідково: Воткінський завод розташований за 50 кілометрів від столиці Удмуртії Іжевська. Крім цивільної продукції, він випускає артилерійські ракети, зокрема балістичні ракети стратегічного призначення для комплексів «Тополь-М» і «Іскандер». Наприкінці 2023 року Воткинський завод опублікував 19 держконтрактів із виробництва компонентів ядерних озброєнь. При заводі діє випробувальний полігон.

8 февраля, 2024 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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