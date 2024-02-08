Брюссель вимагає від членів ЄС терміново припинити незаконний потік товарів до Росії «Мы на пути к победе». Нетаньяху отверг предложение ХАМАС о перемирии » Потужний вибух стався на заводі в Росії, що випускає компоненти ядерної зброї Потужний вибух стався в російській Удмуртії, на заводі, що випускає балістичні ракети і компоненти ядерної зброї. Повідомляється, що вибух стався під Іжевськом на Воткінському заводі, що випускає продукцію військового і цивільного призначення. Після детонації на заводі почалася сильна пожежа. Пропагандистське видання ТАСС пише, що нібито дізналося в диспетчерській службі, що вибух стався «під час планових випробувань ракетних двигунів». Довідково: Воткінський завод розташований за 50 кілометрів від столиці Удмуртії Іжевська. Крім цивільної продукції, він випускає артилерійські ракети, зокрема балістичні ракети стратегічного призначення для комплексів «Тополь-М» і «Іскандер». Наприкінці 2023 року Воткинський завод опублікував 19 держконтрактів із виробництва компонентів ядерних озброєнь. При заводі діє випробувальний полігон.