Сікорський: У разі припинення допомоги Україні від США, Європі доведеться обирати між подвоєнням підтримки та перемогою Путіна

У випадку неприйняття Конгресом США пакету допомоги для України Європа може опинитися перед драматичним вибором: збільшити допомогу чи дозволити Путіну перемогти.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

«Тоді ми, як Польща та Європа, зіткнемося з драматичним викликом: подвоїти нашу допомогу Україні, замінивши таким чином американські кошти, чи дозволити Путіну завоювати Україну. Я знаю, що я би вибрав, але сподіваюся, що цього не станеться», — сказав Сікорський.

Міністр підкреслив, що Україна не може програти цю війну, а Путін — перемогти, оскільки в такому разі «він використав би людський і промисловий потенціал України, аби піти далі».

На думку Сікорського, президентський палац РП і польська опозиція, які мали хороші контакти з Дональдом Трампом, можуть відіграти дуже конструктивну роль, якщо переконуватимуть його, що «він діє проти України, і це викликає задоволення у Володимира Путіна».