У США та ЄС відреагували на ймовірне інтерв’ю пропагандиста Карлсона з Путіним

Про це заявив на брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Я не буду випереджати інтерв’ю, яке ще не відбулося. Я вважаю, що це досить очевидно — всім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні, і фіктивні — абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати», — сказав Кірбі.

Він також додав, що вважає за непотрібне ще одне інтерв’ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість.

Що кажуть у ЄС

Речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що Путін – хронічний брехун, який, імовірно, виправдовуватиме в інтерв’ю російську агресію проти України.

«Ми всі можемо припустити, що Путін може сказати. Я маю на увазі, що це хронічний брехун, який просто поширює брехню про свою загарбницьку війну проти України… Єдиним сюрпризом може бути, коли Путін почне плакати й скаже, що провалився в усьому, що заявив у лютому 2022 року. І я прошу вибачення перед українським народом, але думаю, що тоді ми будемо дякувати пану Карлсону за це інтерв’ю», — цитує Стано «Радіо Свобода«.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності запровадження санкцій проти Карлсона, речник Єврокомісії зазначив, що таких дискусій наразі немає.

«Ми ніколи не обговорюємо публічно деталі можливих, майбутніх або поточних дискусій. Коли країни-члени відчувають, що хочуть додати людей або організації до санкційного списку, вони роблять пропозицію. І тоді, на основі критеріїв, викладених у конкретному режимі санкцій, держави-члени, якщо є достатньо доказів і якщо знаходиться одностайність для ухвалення такого списку, – санкції оголошують», — пояснив він.