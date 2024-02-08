Уряд оприлюднив порядок перерахунку вартості комунальних послуг для українців

Відповідний документ опубліковано на Урядовому порталі.

Перерахунку підлягає вартість опалення й гарячої води, послуг централізованого водопостачання та водовідведення, а також вивезення сміття.

Перерахунок вартості комунальних послуг здійснюється в разі відхилення параметрів послуг від установлених законодавством та договорами про надання послуг, зокрема:

зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їхнього тиску на вході в будинок;

зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;

недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.

Виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами цього Порядку, а також сплатити відшкодування споживачеві у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Також у разі надходження від споживача скарги перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог.

Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості.

Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та компенсації за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості — в оплату майбутніх платежів.

У Кабміні наголосили, що перерахунок вартості комунальних послуг не здійснюватимуть на тимчасово окупованих територіях і в зоні активних бойових дій.