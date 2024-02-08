Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України — звернення Зеленського

Пряма мова: «Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці.

Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції».