Данілов розповів, що буде з Україною в разі перемоги Трампа у США

Про це Данілов розповів в інтерв’ю «Бабелю«.

На думку секретаря РНБО, США не відступляться від підтримки України, а Європа вже не та, якою була до 24 лютого 2022 року.

«Майте на увазі, що в Європі збільшилася кількість членів НАТО. Коли Путін казав, що не хоче, аби на його кордонах були представники країн НАТО, то він у відповідь отримав Фінляндію, Швецію й обов’язково отримає нашу країну», — сказав Данілов.

«Ніякої трагедії для України, хто б не був у США президентом, не буде. Це приниження нас усіх, коли ми з вами робимо такий висновок, що залежно від того, хто в Америці буде президентом, держава існуватиме або ні. Ми вже довели всьому світові, що гідні того, щоби мати свою державу», — додав він.