Україна зіткнулася з критичною нестачею військової техніки, зокрема ракет, — посол у США Маркарова

Про це пише Bloomberg.

Водночас Маркарова висловила оптимізм щодо того, що законодавці США вийдуть із глухого кута та нададуть допомогу Україні.

«У нас ще вистачає бажаючих воювати — немає вибору, власне, ми захищаємо свої домівки — але у нас закінчується техніка, особливо ракети та перехоплювачі», — сказала посол.

Відповідаючи на запитання, що робитиме Україна, якщо експрезидент Дональд Трамп повернеться на посаду, посол сказала, що Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin під час його правління.

«Це демократія — ми працюватимемо з президентом, якого обере американський народ. Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо — це було, і ми будемо дуже старанно працювати, щоб це було двопартійним. Це загальноамериканська проблема», — додала Маркарова.