В ООН закликали Росію надати інформацію про кількість депортованих з України дітей

Про це пише Reuters.

У доповіді щодо Росії комітет ООН зазначив, що Москва повинна надати інформацію про точну кількість вивезених з України дітей та їхнє місцеперебування, щоб їх можна було ідентифікувати та повернути.

Комітет також наголосив, що Росія має забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена ​​українського громадянства, а також щоб їхні імена та інформація про родинні зв’язки залишалися без змін.

Москва, яка почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, каже, що лише захищала вразливих дітей від зони бойових дій.

Голова комітету Енн Скелтон заявила, що комітет і російська делегація, яка минулого місяця їздила до Женеви для переговорів щодо дітей, використовували різну термінологію. Росіяни заперечують, що порушили міжнародне право, а стверджують, що лише дбали про безпеку дітей.

За словами Скелетон, водночас делегація визнала, що багато дітей отримали російське громадянство, «що також само по собі означало б, що ці діти втрачають свою ідентичність і їм надають російську ідентичність».