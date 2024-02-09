ЗСУ ліквідували 910 окупантів, 22 бронемашини та 24 артсистеми

Про це 9 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 393 290 (+910)
- танків ‒ 6385 (+2) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 921 (+22)
- артилерійських систем – 9435 (+24)
- РСЗВ – 981 (+1)
- засобів ППО ‒ 666 (+0)
- літаків – 332 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18)
- крилатих ракет ‒ 1881 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 551 (+38)
- спеціальної техніки ‒ 1509 (+4).
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