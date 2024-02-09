Сили оборони за добу відбили 58 атак ворога на 7 напрямках В ООН закликали Росію надати інформацію про кількість депортованих з України дітей » ЗСУ ліквідували 910 окупантів, 22 бронемашини та 24 артсистеми На фронті за добу відбулося 65 бойових зіткнень. Натомість українські бійці відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 910 окупантів Про це 9 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 393 290 (+910)

танків ‒ 6385 (+2) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 921 (+22)

артилерійських систем – 9435 (+24)

РСЗВ – 981 (+1)

засобів ППО ‒ 666 (+0)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18)

крилатих ракет ‒ 1881 (+1)

кораблів/катерів ‒ 24 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 551 (+38)

спеціальної техніки ‒ 1509 (+4).