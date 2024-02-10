Фінляндія підготувала новий пакет військової допомоги для України

Фінляндія невдовзі відправить Україні 22-й пакет військової допомоги вартістю близько 190 млн євро — пресслужба уряду, «Європейська правда»
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо підтвердив таке рішення за пропозицією уряду. Умовна загальна вартість пакета – 190 млн євро. На таку суму оцінюють заміну відповідного обладнання для фінської армії.
До пакета входить у тому числі обладнання, закуплене у фінської промисловості за 30 млн євро.
З цим пакетом загальна вартість військової допомоги Фінляндії для України від початку повномасштабної війни досягла 1,8 млрд євро.
Вміст пакета та приблизний час постачання цієї зброї в Україну не повідомляють з міркувань безпеки.
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