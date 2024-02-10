Кабмін затвердив план виконання рекомендацій ЄС для України

Кабінет міністрів затвердив план виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, які наведені в останньому звіті ЄК про прогрес України — «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу уряду

Документ визначає понад 350 заходів щодо виконання політичних рекомендацій Єврокомісії, а також ключових рекомендацій за усіма переговорними розділами; терміни виконання, відповідальні за це органи, а також алгоритм моніторингу виконання плану.

«Це всеохопний документ на понад сто сторінок, покликаний структурувати та обʼєднати зусилля органів влади як для виконання рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали у листопаді 2023 року в межах Пакета розширення ЄС, так і для якнайшвидшої підготовки та ефективної участі у переговорному процесі зі вступу України до Євросоюзу», – зазначила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона додала, що в уряді планують і далі рухатися з виконанням євроінтеграційних змін «на крок вперед».

«План заходів сформовано з урахуванням того, що Єврокомісія здійснюватиме оцінку прогресу України в межах Пакета розширення ЄС за період з червня 2023 року по червень 2024 року. Маємо бути готові заздалегідь», – додала Стефанішина.