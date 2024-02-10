 
«  
  »

Столтенберг вважає, що НАТО має готуватися до десятиліть конфронтації з РФ

Про це пише ntv.

За його словами, НАТО має підготуватися до можливості конфронтації з Росією, яка триватиме десятиліття. Він наголосив, що НАТО «не шукає війни з Росією», проте вони повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями. Також він вкотре закликав союзників швидше розвивати збройову промисловість.

«Якщо Путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. Найкращий захист зараз — підтримати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО. Стримування працює, лише якщо воно викликає довіру», — сказав він.

Також генсек попередив, що президент Росії готує економіку своєї країни до тривалої війни: «Оскільки Росія спрямовує всю свою економіку на війну, ми також повинні зробити більше для нашої безпеки».

10 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  