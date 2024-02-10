Умєров та Сирський на першій нараді обговорили логістику, забезпечення та ротацію

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, під час якої вони обговорили питання детального плану дій Збройних сил на 2024 рік — пресслужба Міноборони

«Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів».

Повідомляється, що очільник Міноборони та головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага була приділена новому роду сил ЗСУ – Силам безпілотних систем.

«Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне — технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра», – зазначив Умєров.