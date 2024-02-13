Армія РФ за добу втратила 8 танків, 19 артсистем і понад 1000 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 397 080 (+1090)
- танків ‒ 6424 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 12 004 (+27)
- артилерійських систем – 9500 (+19)
- РСЗВ – 981 (+0)
- засобів ППО ‒ 667 (+1)
- літаків – 332 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30)
- крилатих ракет ‒ 1882 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 623 (+24)
- спеціальної техніки ‒ 1518 (+4).
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