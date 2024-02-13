Ситуація на фронті: за добу відбулося 84 боєзіткнення Рада ЄС прийняла перше рішення щодо передачі російських активів на користь України » Армія РФ за добу втратила 8 танків, 19 артсистем і понад 1000 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Українські захисники успішно відбили 70 атак російських військових на 8 ключових напрямках і ліквідували ще 1090 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 397 080 (+1090)

танків ‒ 6424 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 12 004 (+27)

артилерійських систем – 9500 (+19)

РСЗВ – 981 (+0)

засобів ППО ‒ 667 (+1)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30)

крилатих ракет ‒ 1882 (+0)

кораблів/катерів ‒ 24 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 623 (+24)

спеціальної техніки ‒ 1518 (+4).