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Армія РФ за добу втратила 8 танків, 19 артсистем і понад 1000 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 397 080 (+1090)
  • танків ‒ 6424 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 12 004 (+27)
  • артилерійських систем – 9500 (+19)
  • РСЗВ – 981 (+0)
  • засобів ППО ‒ 667 (+1)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30)
  • крилатих ракет ‒ 1882 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 623 (+24)
  • спеціальної техніки ‒ 1518 (+4).
13 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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