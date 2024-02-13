Бербок: якщо Путін думає, що наша підтримка для України починає слабшати – він помиляється

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що керівництво Росії не має сподіватися, що західна підтримка України починає слабшати.

Як повідомляє Spiegel, про це вона заявила після зустрічі з французьким і польським колегами.

«Якщо Путін вважає, що наша сила похитнулася, що наша підтримка згасає – він цілковито помиляється», – заявила Анналена Бербок.

Вона запевнила, що європейські держави підтримуватимуть Україну і далі, стільки, скільки буде необхідно, і ця пітдтримка може стати ще ефективнішою, якщо Польща, Франція та Німеччина посилять координацію у наступні місяці й роки.

«Мільярди, які ми інвестуємо в Україну – це також мільярдні інвестиції у нашу власну безпеку», – наголосила Анналена Бербок.

Вона додала, що у подальшому країнам ЄС варто ще тісніше співпрацювати в оборонних проєктах і оборонних закупівлях.

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне на брифінгу висловив думку, що Європі потрібне «друге страхування життя», на додачу до НАТО, з огляду на можливість перемоги у США Дональда Трампа.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що перемоги Путіна в Україні не можна допустити.