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МВФ про економіку Росії: «Приблизно так виглядав Радянський Союз»

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва переконана, що в економіці Росії не все так чудово, як стверджують у Кремлі

Про це вона сказала в інтерв’ю CNBC.

Георгієва нагадала, що витрати на оборону та безпеку цьогоріч становитимуть близько 40% загальних бюджетних витрат Росії. Однак Москва вже має проблеми через санкції та відтік кваліфікованих кадрів.

«Це воєнна економіка, в якій держава – яка, згадаймо, мала дуже великі запаси, створені за багато років фіскальної дисципліни, – інвестує в цю воєнну економіку. Якщо ви подивитеся на Росію, там сьогодні зростає виробництво для військових, а споживання падає. Приблизно так виглядав Радянський Союз – високий рівень виробництва, низький рівень споживання», — сказала директорка МВФ.

За її словами, Росію залишили близько 800 тис. людей, частина з яких є науковцями та представниками IT-сфери.

«Насправді я вважаю, що російську економіку чекають дуже важки часи через відтік людей і обмежений доступ до технологій, який супроводжує санкції. Тому цифри хоч і виглядають гарними, але за ними прихована більша картина, і ця картина не дуже хороша», – сказала Георгієва.

13 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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