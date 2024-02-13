МЗС Чехії пропонує зробити безстроковою заборону видачі віз росіянам і білорусам

Про це пише CTK.

Зазначається, що росіяни та білоруси, які вже мають дозвіл на проживання у Чехії, не підпадають під ці правила. Постанова також не стосується заяв на короткострокові візи, якщо заявник є членом родини громадянина Чехії або громадянина Євросоюзу.

Він також не стосується запитів на видачу візи, дозвіл на тимчасове чи постійне проживання, якщо перебування заявника на користь Чеської Республіки та цей інтерес підтверджено міністром закордонних справ.

Правила не торкаються заявок на видачу дозволу на тривале проживання, якщо заявник є членом родини іноземця з дозволом на перебування в Чехії. Білоруські громадяни можуть подати заявку на отримання дозволу на проживання для навчання у ВНЗ на основі стипендій, що надаються Чеською Республікою, Євросоюзом чи міжнародними організаціями.

Нагадаємо, чеський уряд припинив видачу віз російським громадянам, за винятком гуманітарних випадків, одразу після початку російського вторгнення в Україну. Також їм заборонили безвізовий транзит через чеські аеропорти. З 2023 року заборона поширюється також на громадян РФ та Білорусі, які мають подвійне громадянство.