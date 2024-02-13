Посол США в НАТО Джуліанна Сміт не очікує, що альянс надасть Україні запрошення до членства

Про це амбасадорка сказала під час телефонної розмови з журналістами перед зустріччю міністрів оборони НАТО, пише Reuters.

«Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що альянс надасть запрошення на даному етапі», — сказала Сміт.

За її словами, Україна отримає необхідну підтримку у боротьбі з агресором.

«Ми дуже наполегливо працювали з Вільнюського саміту минулого року, щоб зробити низку кроків, аби продовжувати допомагати нашим друзям в Україні з необхідними реформами в їхній власній країні, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції», — сказала Сміт.

«І ми продовжуємо зосереджуватися насамперед на підтримці їх у нинішній боротьбі та забезпеченні їхньої перемоги на полі бою», — додала дипломатка.