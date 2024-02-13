Рада ЄС прийняла перше рішення щодо передачі російських активів на користь України

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Рада прийняла рішення та постанову, що роз’яснює зобов’язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які тримають заморожені дією санкцій активи та резерви Центрального банку Росії (ЦБ РФ).

«Рада, зокрема, вирішила, що центральні депозитарії, які володіють активами Центробанку РФ на суму понад 1 млн євро, повинні окремо обліковувати надзвичайні грошові залишки, що накопичуються внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також окремо зберігати відповідні доходи», – йдеться в повідомленні.

Депозитарії не можуть самостійно розпоряджатись прибутками від заморожених активів РФ, проте наглядові органи в кожній країні за зверненням депозитарія можуть ухвалювати індивідуальні рішення про «вивільнення частки цього чистого прибутку».

«Це рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі», — підкреслюють у Раді ЄС.