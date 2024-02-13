Росія вирішила покинути ПА ОБСЄ

Глава Держдуми Російської Федерації В’ячеслав Володін заявив, що до 21 лютого Дума і Рада Федерації синхронно ухвалять рішення про припинення членства Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ — із посиланням на «The Insider»

Під час пленарного засідання Держдуми Володін назвав ПА ОБСЄ «абсолютно несамостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона».

«Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти».

Парламентська асамблея об’єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Організацію створили 1991 року для контролю за виконанням цілей ОБСЄ, розроблення та реалізації механізмів із запобігання та розв’язання конфліктів і сприяння зміцненню та консолідації демократичних інститутів у державах-учасницях ОБСЄ.