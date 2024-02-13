Тони Кроос не исключает возможности возвращения в сборную Германии

Может ли Тони Кроос вернуться в сборную Германии? Накануне полузащитник «Реала» дал неоднозначный ответ на этот вопрос, лишь подогрев интерес к своей персоне. В очередной раз продемонстрировать свои лучшие качества 34-летний футболист сможет в предстоящем матче против «РБ Лейпциг» в Лиге Чемпионов. Такое знаковое событие уже подробно осветила букмекерская зенит контора, подробная информация о которой представлена на портале VseProSport.

На пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов против «РБ Лейпциг» Крооса спросили, не думает ли он о возвращении в национальную команду. «Пока не знаю», — ответил Кроос. «Я еще не принял решение. Все возможно. Посмотрим».

Юлиан Нагельсманн тоже об этом думал, и главный тренер сборной Германии не исключает такой возможности. Кроос проводит отличный сезон в составе «Реала», и если обойдется без серьезных травм, то 34-летний полузащитник точно пригодится немецкой команде на домашнем Евро-2024.

В этом сезоне 34-летний Тони провел 31 матч во всех соревнованиях под руководством Карло Анчелотти, забил один мяч и сделал семь голевых передач. Кроме того, Кроос набрал форму в то время, когда полузащита сборной Германии подвергается критике, поэтому его возможное возвращение не кажется чем-то надуманным.

Нагельсманн подтвердил, что поддерживал контакт с Кроосом, а учитывая предстоящие матчи против Франции (23 марта) и Нидерландов (26 марта), появление Крооса в составе сборной, объявленном Нагельсманном 14 марта, вполне может стать тем, что нужно национальной команде.