Удар РФ по нафтобазі в Харкові: в навколишнє середовище витекло близько 3 тис. тонн продуктів

Про це повідомляє Харківська ОВА.

«У результаті ударів окупантів по резервуарах підприємства у Немишлянському районі стався виток нафтопродуктів в екосистему. За попередніми даними, в навколишнє середовище потрапило близько 3000 тонн продуктів», — йдеться у повідомленні.

Служби ліквідовують наслідки

Фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області в негайному порядку відібрали проби води на 9 об’єктах міста Харкова та області, а саме в річці Уди.

Зразки передали для проведення експрес-тестування до Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» з метою визначення рівня забрудненості та наявності шкідливих речовин.

Водночас розроблено алгоритм дій щодо перешкоджання просуванню шкідливих речовин по річці Уди, що впадає у річку Сіверський Донець.

Визначено місце на руслі річки Уди, де проводитимуться заходи із зупинки пересування нафтопродуктів з застосуванням портових інфраструктурних загороджень та знезараження водних ресурсів за допомогою сорбенту.

Ухвалено рішення про посилення перевірок та заходів контролю на місцях зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інших небезпечних обʼєктів на території Харківської області.

Фахівці наголошують, що, за результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою.