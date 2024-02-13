Українські ударні дрони вразили більше 14 тис. російських цілей за пів року

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Ударні дрони лише за пів року вразили понад 14 тисяч цілей: російську техніку, ППО, РЕБ та укріплення», — розповів він.

За словами прем’єра, Україна здійснила революцію у сфері створення безпілотників.

«Ухвалили 20 законів та підзаконних актів, і завдяки цьому масштабували виробництво в 100 разів. Прибрано бюрократію, є реальна конкуренція близько 200 приватних компаній у сфері БПЛА. 40 млрд грн передбачено в цьогорічному державному бюджеті на закупівлю дронів. І це ще не межа», — агрументував він.

Також Шмигаль наголосив, що максимально використовувати потенціал дронів дозволить створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ та додав: хід війни змінюють новітні розробки.

«Морські дрони паралізували ворожий флот на Чорному морі та гарантували безпеку водного логістичного коридору», — сказав він.