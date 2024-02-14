ЄС пропонує накласти санкції на Північну Корею через постачання Росії ракет

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, якими вона обстрілює Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство, ЄС запропонував включити до санкційних списків міністра оборони Північної Кореї та Ракетне управління КНДР, урядовий орган, який контролює національну програму балістичних ракет.

«Балістичні ракети, розроблені та вироблені Північною Кореєю, були використані проти України російськими збройними силами», – йдеться в документі.

Також під санкції можуть потрапити десятки осіб і організацій, які беруть участь у виробництві та закупівлі зброї, а також компонентів і станків, необхідних для її створення. Ці заходи з боку ЄС можуть стосуватися й ще декількох російських чиновників.

Зазначається, що ефект від потенційних обмежувальних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на поїздки та заморожування активів, ймовірно, буде здебільшого символічним.

ЄС прагне затвердити пакет санкцій, який стане 13-м з моменту вторгнення Росії в Україну, до другої річниці війни.