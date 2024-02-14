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Кабмін ухвалив постанову про контроль міжнародної військової допомоги Україні

Про це пише Міністерство оборони України.

«Кабмін затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони України під час дії правового режиму воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця постанова регулюватиме взаємодію центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, за згодою, щодо залучення, отримання, передачі й обліку надання міжнародної військової допомоги.

Міжнародна військова допомога (МВД) — нове поняття, яке вводиться цією постановою і стосуватиметься всієї допомоги, що надається для підтримки Сил оборони на безоплатній основі під час воєнного стану.

14 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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