Microsoft, OpenAI, Google і Meta маркуватимуть створений ШІ контент

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що компанії створять технологію для виявлення, маркування та контролю зображень, відео та аудіозаписів, створених ШІ, адже, як пише видання, штучно створений контент може ввести в оману виборців напередодні вирішальних виборів у багатьох країнах цього року.

При цьому платформа X американського бізнесмена Ілона Маска не є підписантом угоди.

«У критичний для світових виборів рік технологічні компанії працюють над угодою про боротьбу з оманливим використанням ШІ, спрямованим на виборців. Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok та інші спільно працюють над досягненням цієї спільної мети, і ми сподіваємося завершити роботу і представити деталі в п’ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки», — заявив представник Microsoft Девід Кадді

The Washington Post наголошує, що контент, створений штучним інтелектом, вже з’явився у виборчих кампаніях по всьому світу. Минулого року в рекламі на підтримку кандидата в президенти США від Республіканської партії Рона Десантіса, який вже зняв свою кандидатуру, штучний інтелект імітував голос колишнього президента США Дональда Трампа.

Крім того, у Пакистані кандидат у президенти Імран Хан використовував штучний інтелект для виголошення промов — з в’язниці. У січні бот від імені президента США Байдена закликав людей не голосувати на праймеріз у Нью-Гемпширі — у дзвінках використовувалася згенерована штучним інтелектом версія голосу Байдена.