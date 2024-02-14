ЄС пропонує накласти санкції на Північну Корею через постачання Росії ракет Південна Корея цьогоріч запустить хмарні сервіси, використовуючи квантові комп’ютери » На кораблі “Цезарь Куников” був вантаж з боєкомплектом, більшість екіпажу загинула Більшість екіпажу, який перебував на борту знищеного біля Криму російського великого десантного корабля “Цезарь Куников”, загинула. Про це виданню NV повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. “Конкретних цифр поки немає, але за наявною інформацією більшість екіпажу загинула”, — розповів він. За інформацією ГУР, на борту корабля перебував вантаж з боєкомплектом. Юсов також зазначив, що корабель затонув та не підлягає відновленню. Раніше в ГУР заявили, що Великий десантний корабель росіян “Цезарь Куников” потопили за допомогою морських дронів “Магура V5”. За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, пошуково-рятувальна операція окупантів після знищення корабля успіху не мала. На ньому в момент удару могли перебувати майже 90 моряків.