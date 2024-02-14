Оборонний сектор України цьогоріч наростить обсяги у 6 разів

Про це 14 лютого на організованій Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА) конференції Global Outlook: A Winning Vision заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає Інтерфакс-Україна.

«Ворог за чисельністю, за коштами, які вони залучають, звичайно, нас перевершує. І потреби армії настільки великі, що нам навіть разом із партнерами дуже важко їх задовольнити в повному обсязі. Однак лише минулого року ми наростили оборонку втричі. Цього року ми очікуємо приріст у шість разів», — сказала вона.

За її словами, відомство створює можливості для залучення до роботи в напрямку military-tech цивільних компаній.

«Ми говоримо про боєприпаси, корпуси для боєприпасів. Їх можуть виробляти цивільні компанії, які мають відповідне обладнання, і в цьому напрямку ми теж рухаємося», — сказала Гвоздяр.

Окрім того, вона наголосила на тому, що наразі багато виробників дронів і БПЛА купують запчастини за кордоном, однак важливо перейти на використання деталей українського виробництва.

«Гроші всі в оборонці. Таким чином ми рано чи пізно все одно прийдемо до того, що це вигідніше для економіки в цілому. Нам дуже важливо залишати наш бюджет усередині країни», — резюмувала чиновниця.