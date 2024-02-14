 
«  
  »

Південна Корея цьогоріч запустить хмарні сервіси, використовуючи квантові комп’ютери

Про це заявило міністерство економіки та фінансів країни, повідомляє Yonhap.

Згідно з установою, у другій половині 2024 року південнокорейський уряд запустить хмарні сервіси на основі 20-кубітних квантових комп’ютерів для громадськості. Водночас країна почне розробку технологій для досконалішої 50-кубітної обчислювальної системи до 2026 року.

Випробувальні польоти транспортних засобів у секторі мобільності наступного покоління над водним шляхом, який з’єднує річку Хан і Жовте море, планують розпочати з серпня. Відомо, що вони триватимуть до червня 2025 року, адже Південна Корея має намір розпочати комерційні послуги наступного року.

Зазначено, такі плани — частина проєктів, які виконує уряд, аби розвивати передові технології в країні.

14 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  